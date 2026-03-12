В Воронежской области отреставрируют усадьбу, связанную с семьей Станиславского

Историческая ценность усадьбы неразрывно связана с именами Зинаиды и Константина Соколовых. Зинаида Соколова приходилась младшей сестрой знаменитому театральному режиссеру Константину Станиславскому. Вместе с мужем она вела активную просветительскую деятельность: супруги занимались благотворительностью, медициной и театром. В 1895 году они открыли для местных крестьян театр, который в 1959 году получил звание народного.