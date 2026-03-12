В Воронежской области отреставрируют усадьбу, связанную с семьей Станиславского

В Верхнехавском районе Воронежской области начинается подготовка к реставрации объекта культурного наследия — жилого дома усадьбы Соколовых. Региональное управление по охране ОКН уже выдало разрешение на разработку научно-проектной документации.
Памятник регионального значения «Усадьба Соколовых: Дом жилой» расположен в поселке Никольское на улице Зеленой, 39б. Это одноэтажное деревянное здание было построено в 1894 году. Заказчиком работ выступает местное учреждение культуры «Усадьба Соколовых». Согласно информации пресс-службы управления, проект реставрации должен быть готов к концу 2026 года.
Историческая ценность усадьбы неразрывно связана с именами Зинаиды и Константина Соколовых. Зинаида Соколова приходилась младшей сестрой знаменитому театральному режиссеру Константину Станиславскому. Вместе с мужем она вела активную просветительскую деятельность: супруги занимались благотворительностью, медициной и театром. В 1895 году они открыли для местных крестьян театр, который в 1959 году получил звание народного.
В советское время, с 1950-х по 2006 год, в здании размещалась сельская школа. После этого в нем долгое время действовал культурно-досуговый центр. Реставрация призвана сохранить уникальный деревянный памятник, являющийся важной частью культурного наследия региона.