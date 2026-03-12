Лерчек ложится на курс химиотерапии в госбольницу в Москве

Напомним, 26 февраля Валерия Чекалина экстренно родила четвёртого ребёнка путём кесарева сечения. Сразу после родов блогершу перевели в реанимацию онкоцентра. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини заявил, что ещё год назад адвокаты пытались организовать ей обследование, но безуспешно. По его мнению, это могло ухудшить прогноз. Позже стало известно, что у Лерчек диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал Life.ru, что четвёртая беременность могла стать пусковым механизмом, запустившим онкологическое заболевание.