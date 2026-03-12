Семеро жителей Башкирии стали богачами: они выиграли в лотереях более 50 млн рублей

С декабря 2025 по февраль 2026 года участники государственных лотерей из Башкирии выиграли в общей сложности 50,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Министерством финансов РФ.
Всего за зимний период россияне выиграли более 8,6 миллиарда рублей. Лотерейными миллионерами стали 244 человека, в том числе семеро жителей республики.
Больше всего выигрышей — 6,8 миллиарда рублей — пришлось на онлайн-покупки билетов.
По сумме выигрышей среди регионов лидирует Санкт-Петербург (151 млн рублей), за ним следуют Москва (136 млн) и Московская область (почти 127 млн). Башкирия заняла седьмую строчку рейтинга, расположившись между Свердловской областью (50,7 млн) и Ханты-Мансийским автономным округом (41,9 млн). В десятку также вошли Томская область, Краснодарский край, Красноярский край и Новосибирская область.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.