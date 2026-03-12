В Братске с 1 апреля подорожают проездные для пенсионеров и студентов

Также с апреля вводится новая льгота на садоводческих маршрутах: пенсионеры и дети 7−18 лет будут платить лишь 50% от стоимости проезда. На ветеранов труда и инвалидов эти изменения не распространяется. Решение принято в связи с ростом тарифов на муниципальный транспорт с 1 января 2026 года.