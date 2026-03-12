В Братске с 1 апреля подорожают проездные для пенсионеров и студентов

С 1 апреля 2026 года в Братске подорожают льготные проездные для пенсионеров и студентов. Он вырастет в цене на 100 рублей и составит 900 рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, билетом можно оплатить 40 поездок.
— Чтобы воспользоваться льготным проездом с апреля, нужно пополнить транспортную карту на 900 рублей начиная с 25 марта 2026 года, — уточняется в сообщении.
Также с апреля вводится новая льгота на садоводческих маршрутах: пенсионеры и дети 7−18 лет будут платить лишь 50% от стоимости проезда. На ветеранов труда и инвалидов эти изменения не распространяется. Решение принято в связи с ростом тарифов на муниципальный транспорт с 1 января 2026 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья с 20 марта вырастет стоимость проезда в автобусе № 32. За одну поездку пассажиры будут платить 50 рублей.