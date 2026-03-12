Метеорит пронесся ночью в небе над Черноморским побережьем

Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе черноморского побережья России. Об этом сообщили в четверг, 12 марта, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, инцидент произошел примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени. Объект зафиксировали камеры наружного наблюдения в нескольких городах, включая Новороссийск, Ростов и Анапу.
В лаборатории отметили, что небесное тело могли наблюдать жители населенных пунктов в зоне примерно 100−200 километров вдоль побережья. Предполагается, что его размер составлял от нескольких десятков сантиметров до полуметра, однако не исключено, что это мог быть и техногенный объект.
Точные координаты разрушения объекта пока установить не удалось. По предварительным данным, это произошло над Черным морем, при этом специалисты не видят связи между этим случаем и падением крупного метеорита в Германии 8 марта, передает Telegram-канал.
