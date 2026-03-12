Метеорит пронесся ночью в небе над Черноморским побережьем

В лаборатории отметили, что небесное тело могли наблюдать жители населенных пунктов в зоне примерно 100−200 километров вдоль побережья. Предполагается, что его размер составлял от нескольких десятков сантиметров до полуметра, однако не исключено, что это мог быть и техногенный объект.