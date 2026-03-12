Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законы

Собственники смогут оформить свои дачные постройки по упрощенной процедуре благодаря продленной до 2031 года дачной амнистии. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти. По упрощенной схеме можно оформить жилые и садовые дома площадью до 500 квадратных метров, высотой не более 20 метров и до трех этажей включительно. Для таких объектов не нужна будет экспертиза проекта и разрешение на строительство. Аналогичный порядок действует и для капитальных хозяйственных построек — бань, сараев и колодцев.