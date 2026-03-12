«Газпромнефть-СМ» разработала синтетическое масло для деревообрабатывающей промышленности

— Мы продолжаем осваивать новые технологически сложные ниши на рынке смазочных материалов. Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заменить импорт в этой сфере, — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.