«Газпромнефть-СМ» разработала синтетическое масло для деревообрабатывающей промышленности

«Газпромнефть — смазочные материалы» разработала уникальное синтетическое масло Chainlube F-Synth 250, предназначенное для оборудования деревообрабатывающих предприятий. Продукт был разработан в собственной лаборатории компании и обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, которые не уступают ведущим импортным аналогам.
Высокотемпературное масло предназначено для смазывания цепей, которые перемещают древесный материал в сушильных камерах. Обычные смазки быстро выгорают при высоких температурах. Новый продукт предотвращает износ, снижает трение и исключает образование нагара даже при нагреве до +250°C.
В настоящее время готовится к выпуску первая партия высокотемпературного цепного масла.
— Мы продолжаем осваивать новые технологически сложные ниши на рынке смазочных материалов. Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заменить импорт в этой сфере, — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.