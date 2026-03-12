Эпидемии могут стать продуктом человеческого интеллекта, считает Медведев

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новые эпидемии могут перестать быть сугубо природным явлением и превратятся в продукт человеческого интеллекта, порой пагубного тщеславия и злой воли, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт» Медведев написал, что наибольшую обеспокоенность государств в связи с массовым распространением технологических новаций в социальном обиходе вызывает возможность их неправомерного использования различными экстремистами и преступниками. В числе таких угроз Медведев назвал биотехнологии.
«Мы стоим на пороге новой метафизической реальности, когда распространение инфекционных и вирусных заболеваний, возникновение новых эпидемий и пандемий может перестать быть сугубо природным явлением и превратиться в продукт человеческого интеллекта, порой пагубного тщеславия и злой воли», — сообщил Медведев.
Он пояснил, что возрастает доступность специализированного оборудования, сырья и модификации биологических организмов, что чревато появлением искусственно модифицированных РНК-вирусов с высокой контагиозностью и вирулентностью.