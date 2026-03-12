Прокурор Приморья нашёл нарушения в СИЗО Владивостока

Прокурор Приморья Сергей Столяров лично побывал с проверкой в следственном изоляторе № 1 во Владивостоке. В ходе визита он осмотрел камеры, административные здания, режимные корпуса и медсанчасть, а также оценил условия содержания подследственных, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.