Прокурор Приморья нашёл нарушения в СИЗО Владивостока

Прокурор Приморья Сергей Столяров лично побывал с проверкой в следственном изоляторе № 1 во Владивостоке. В ходе визита он осмотрел камеры, административные здания, режимные корпуса и медсанчасть, а также оценил условия содержания подследственных, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По результатам проверки выявлены нарушения в сфере коммунально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологических требований, режима и трудового законодательства», — говорится в сообщении.
Прокуратура уже инициировала меры реагирования, а устранение выявленных проблем поставлено на контроль.