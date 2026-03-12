Ричмонд
Прокурор Приморья нашёл нарушения в СИЗО Владивостока

Проверка СИЗО-1 выявила проблемы с санитарией, бытовыми условиями и соблюдением трудовых прав.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокурор Приморья Сергей Столяров лично побывал с проверкой в следственном изоляторе № 1 во Владивостоке. В ходе визита он осмотрел камеры, административные здания, режимные корпуса и медсанчасть, а также оценил условия содержания подследственных, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам проверки выявлены нарушения в сфере коммунально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологических требований, режима и трудового законодательства», — говорится в сообщении.

Прокуратура уже инициировала меры реагирования, а устранение выявленных проблем поставлено на контроль.