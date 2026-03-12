Создан дешевый катализатор для выделения водорода из сельхозотходов

Исследование показало, что разная биомасса влияет на высвобождение водорода. Лучший результат у карбида молибдена из углерода кедровой щепы, как в кислотной, так и в щелочной среде. Катализаторы из углерода соломы тоже показывают хорошую активность, особенно в кислотной среде. Ученые продолжат исследования для получения максимально эффективных катализаторов.