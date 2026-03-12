Создан дешевый катализатор для выделения водорода из сельхозотходов

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые в Томске разработали недорогой катализатор для выделения водорода из сельскохозяйственных отходов: рисовой шелухи, каучука, соломы и других. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали простой и масштабируемый способ получения катализаторов для получения водорода из сельскохозяйственных отходов. Результаты исследований показали, что биомасса придает катализатору особую текстуру, которая повышает активность выхода водорода», — сказано в сообщении.
Карбиды переходных металлов, например, карбид молибдена, — эффективные, стабильные и недорогие катализаторы для получения водорода. Традиционные методы их производства энергозатратны, требуют сложных этапов и дорогого сырья, что делает процесс дорогим и вредным для окружающей среды. Ученые предложили использовать в качестве катализатора карбид молибдена, полученный с использованием углерода из сельскохозяйственных отходов — рисовой шелухи, каучука, соломы, листьев ивы, смеси листьев и кедровой щепы.
«Регулирование процесса синтеза и использование разных видов сельскохозяйственных отходов позволяют настраивать текстуру и пористость образцов карбидов под конкретные требования катализатора. Наши исследования показывают, что замена технического углерода на отходы биомассы позволяет существенно снизить стоимость карбида молибдена. Такой катализатор обладает умеренной электрокаталитической активностью», — отметила научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Юлия Васильева.
Исследование показало, что разная биомасса влияет на высвобождение водорода. Лучший результат у карбида молибдена из углерода кедровой щепы, как в кислотной, так и в щелочной среде. Катализаторы из углерода соломы тоже показывают хорошую активность, особенно в кислотной среде. Ученые продолжат исследования для получения максимально эффективных катализаторов.
Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования РФ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Ceramics International.