Создан сенсор, сокращающий время анализа воды до 2 минут

«Особенность нашего наносенсора заключается в том, что он способен работать в многокомпонентной среде. И если в лаборатории аналитической химии такой анализ может занять неделю или больше, то в нашем случае речь идет о получении качественной и количественной оценки на месте в течение нескольких минут. Проверяется содержание сразу семи компонентов: ионов меди, никеля, кобальта, свинца, алюминия, хрома и нитрат-иона», — сказал исследователь.