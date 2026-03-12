В Башкирии упростят получение льгот для многодетных семей

— Централизация позволит не только унифицировать подходы к оказанию поддержки, но и сделать ее более доступной для семей. Рассчитываем, что изменения, вносимые в закон, сократят сроки предоставления услуг и уменьшат количество документов, которые требуется собирать заявителям. В перспективе это создаст основу для перехода к проактивному формату, когда помощь будет назначаться автоматически, без лишних обращений со стороны граждан, — прокомментировал Константин Толкачев.