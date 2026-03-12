В Башкирии упростят получение льгот для многодетных семей

В Башкирии готовятся изменить правила выдачи школьной формы и наборов школьно-письменных принадлежностей для первоклассников из многодетных семей. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ рассмотрят законопроект, который обещает избавить родителей от лишней беготни по инстанциям и сократить кипы бумаг.
Суть реформы — в централизации, пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев. Если раньше выдачей формы и наборов для первоклассников занимались местные администрации (муниципалитеты), то теперь эти функции планируют передать «в одни руки» — министерству семьи, труда и социальной защиты населения. При этом за местными администрациями сохранится другое переданное им полномочие — организация бесплатного питания для учащихся данной категории.
— Централизация позволит не только унифицировать подходы к оказанию поддержки, но и сделать ее более доступной для семей. Рассчитываем, что изменения, вносимые в закон, сократят сроки предоставления услуг и уменьшат количество документов, которые требуется собирать заявителям. В перспективе это создаст основу для перехода к проактивному формату, когда помощь будет назначаться автоматически, без лишних обращений со стороны граждан, — прокомментировал Константин Толкачев.
Вступление документа в силу запланировано на 1 января 2027 года.
