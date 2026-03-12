Пожар на ферме в Марьяновском районе ликвидирован

Открытое горение на площади 125 квадратных метров было ликвидировано к 15:05. Для тушения пожара привлекались пять сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. В ликвидации возгорания также участвовали специалисты Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольная пожарная команда. Данные о пострадавшем скоте нет.