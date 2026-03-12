Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на ферме в Марьяновском районе ликвидирован

Возгорание площадью 125 квадратных метров устранено.

Источник: Комсомольская правда

В Марьяновском районе Омской области 11 марта произошел пожар на ферме в деревне Малая Степнинка. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 13:00, на момент прибытия подразделений из-под кровли здания шел дым.

Открытое горение на площади 125 квадратных метров было ликвидировано к 15:05. Для тушения пожара привлекались пять сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. В ликвидации возгорания также участвовали специалисты Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольная пожарная команда. Данные о пострадавшем скоте нет.

В результате пожара повреждена и разобрана кровля, сгораемые конструкции здания, закопчены стены на всей площади. Ущерб уточняется. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания в соответствии с федеральным законодательством о пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Карантин объявлен в деревне Водяное Омской области из-за болезни скота.