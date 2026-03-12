Медведев предупредил об опасностях расширения рынка космических услуг

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Расширение рынка космических услуг приведет к росту потенциальных угроз, в том числе целым государствам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал статью «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» в журнале «Эксперт».
«Чем активнее будет развиваться сфера космических услуг, тем больше игроков окажутся вовлеченными в нее. И каждый из них потенциально способен причинить вред другим участникам космического соревнования и целым государствам», — написал Медведев.
Он добавил, что мотивы для нанесения такого вреда могут быть разнообразными: от хулиганства до террористической деятельности. Вместе с переносом информационной инфраструктуры двойного назначения в космос число угроз также возрастет, считает Медведев.
«Риск для критически важных для космической области объектов инфраструктуры может возникнуть во всех элементах производственно-эксплуатационной цепочки в этой сфере: производстве спутников, индустрии запуска, оказании спутниковых услуг и наземного обслуживания», — пояснил Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что физическая или киберугроза в любой из этих четырех областей может ограничить доступ к космическому пространству.