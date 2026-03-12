Ричмонд
«Они подошли к черте»: Трамп высказался о конфликте с Ираном

Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

«Они (Иран — Прим. Ред.) практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим (конфликтом — Прим. Ред.) немедленно», — сказал он.

Ранее Трамп допустил проведение переговоров с Тегераном. При этом глава Белого дома усомнился в необходимости таких контактов.

До этого в Кремле сообщили подробности разговора лидеров России и США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин во время телефонного диалога довел до американского коллеги конкретные инициативы Москвы, направленные на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

