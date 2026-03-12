Слава избавилась от квартиры, ставшей яблоком раздора с Ларисой Долиной

Ранее Александра Морозова, дочь популярной российской певицы Славы, столкнулась с финансовыми трудностями в своём бизнесе — детской театральной школе, открытой в конце 2024 года. Она призналась, что учеников оказалось меньше, чем планировалось, их числа не хватает, чтобы покрыть аренду и зарплаты.