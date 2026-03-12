Спасите наши уши. Станичники второй год живут рядом с майнинговой фермой

Казалось бы, какая связь может быть у майнинговой фермы по добыче криптовалюты и степной глубинкой Волгоградской области? Оказывается, самая что ни на есть прямая.
Ферма, но не та.
«Когда в прошедшем 2025 году мы впервые увидели, что в ближайших окрестностях началось оборудование какого-то объекта, подумали, что это будут помидорные теплицы, — вспоминает одна из жительниц станицы Кременской Клетского района Надежда Васильевна. — Ну чем ещё, кроме выращивания овощей и разведения скотины, на селе можно заниматься? Однако потом увидели газовые генераторы. Оказалось, что вместо выращивания овощей и дойки коров здесь занимаются криптовалютой».
Жители рассказывают: звук от генераторов, вырабатывающих электроэнергию на криптоферме, стоял такой, что его слышно было далеко за пределами станицы. В окнах домов стёкла вибрировали.
Станичники в ответ подняли свой шум — во властных кабинетах и информационном поле. Публикации в интернете, видео и телерепортажи заставили должностных лиц услышать жалобы сельчан.
В результате проверок надзорных и властных органов выяснилось, что между администрацией Клетского района и ООО «Столица Бункер» 05.08.2024 был заключён договор аренды земельного участка сроком более чем пять лет. Но через год это ООО уведомило районные власти о передаче участка в субаренду фирме «Сибмайн М». Дальше к объекту был проведён газопровод, его оборудовали специальной техникой. Так в степной глубинке заработал шумный «монетный двор» по печатанию цифровых денег.
Жителям станицы законное право на благоприятную среду проживания отстоять удалось — наверное, потому что они боролись, как издавна повелось на Руси, всем миром. В конце 2025 г. «криптолавочка» прикрылась.
Как сообщила прокуратура Клетского района, по результатам проверки территориальный отдел Роспотребнадзора выдал ООО «Сибмайн М» предостережение. Оно касалось недопустимости нарушений уровня шума, вибрации, ПДК продуктов горения на территории станицы.
С 18 ноября минувшего года криптофирма свернула работу, пока не приведёт всё оборудование в норму, открыться не сможет.
Это ещё цветочки…
А вот жильцы многоквартирного дома № 119 по ул. Коммуны в г. Михаловка уже третий год не могут ужиться с цветочным салоном. Казалось бы, какие могут быть проблемы от такого тихого и красивого бизнеса, но нет — в орбиту длительных разбирательств втянуты органы местной власти и прокуратуры, жилинспекции, Роспотребнадзора и даже волгоградского Уполномоченного по правам человека.
«Первые претензии властям мы направили ещё в начале 2023 года, — указали жители в коллективной жалобе региональному правозащитнику. — Хозяин цветочного магазина, расположенного на первом этаже нашего дома, без разрешительных документов установил компрессорный блок в подвале, выгородил холодную комнату под жилым помещением, нарушив систему отопления всего жилого здания. Больше двух лет нам потребовалось, чтобы заставить предпринимателя вынести компрессорный блок из подвала…».
В этом жителям также помог Роспотребнадзор, специалисты которого выяснили: шум от компрессора нарушает предельные нормы. Но далее «шумовая» проблема не исчезла, это, образно говоря, были ещё цветочки. Предприниматель после проверки взял и переместил «шумовое» устройство … прямо под окна многоэтажки! Так что теперь компрессор стало слышно всем.
И эта история никак не завершится, так как у хозяина злополучного салона не решён важный вопрос: сохранится ли переоборудованное помещение в подвале дома в принципе. Пока суд не вынесет решение на эту тему, жителям придётся жить в очень шумной атмосфере…
Из пушки — по нервам.
Не живётся в тишине и покое и жителям посёлка Горная поляна в Волгограде. Всё дело в том, что местный предприниматель с помощью пушечной техники оборудует платную искусственную горку для катания на санках и лыжах. А гул снежных пушек — это настоящее испытание, признаются жители.
«От этих пушек шум стоит и днём, и ночью. Это невыносимо! — заявляют местные люди. — В итоге, кому прибыль, а кому головная боль…».
Страсти в борьбе за тишину и покой разгорелись нешуточные — целый народный сход выразил протест такому зимнему развлекательному центру.
В итоге проверкой «пушечных залпов» занялись не только в надзорных органах, но и после публичного видеообращения горожан в региональном следственном управлении. Решение пока не вынесено, и жители посёлка не могут спать спокойно…
Допустимые нормы шума.
Для сравнения: — шум от проезда трамвая со скоростью 40 км/ч на расстоянии 8 м — 80 дБА;— шум работы отбойного молотка, бензопилы — 110 дБА;— шум работы строительной и дорожной спецтехники — 75−85 дБА.
Комментарий.
Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев: — Действующее санитарно-эпидемиологическое законодательство позволяет каждому из нас защитить своё право на охрану здоровья. Например, Санитарные правила и нормы (САНПиН 1.2.3685−21), помимо нормированных параметров шума, содержат многие другие, например: определены санитарно-микробиологические нормы безопасности воды, степени химического загрязнения воздуха и почвы и даже гигиенические требования к шрифтовому оформлению текста букварей и учебников. Главное — умело использовать обеспечение данных прав.
Контролёром в этой сфере являются подразделения Роспотребнадзора. Не менее эффективным в случае возникновения вредных факторов среды обитания является и обращение в органы прокуратуры. Если же что-то не получается, Уполномоченный по правам человека всегда окажет правовую помощь в таких ситуациях.