Станичники второй год живут рядом с майнинговой фермой

В результате проверок надзорных и властных органов выяснилось, что между администрацией Клетского района и ООО «Столица Бункер» 05.08.2024 был заключён договор аренды земельного участка сроком более чем пять лет. Но через год это ООО уведомило районные власти о передаче участка в субаренду фирме «Сибмайн М». Дальше к объекту был проведён газопровод, его оборудовали специальной техникой. Так в степной глубинке заработал шумный «монетный двор» по печатанию цифровых денег.