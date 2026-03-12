Ричмонд
Медведев предупредил о рисках использования ИИ

Медведев: ИИ может проигнорировать правило «не навредить человеку».

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о рисках того, что искусственный интеллект по мере самообучения может проигнорировать правило «не навредить человеку».

В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт» Медведев обратил внимание на непредсказуемость и неконтролируемость искусственного интеллекта. В этом контексте он допустил, что ИИ может по прямому умыслу допускать сбои в работе критической инфраструктуры.

«ИИ, достигший уровня суперинтеллекта, вовсе не обязан руководствоваться тремя пресловутыми правилами робототехники Айзека Азимова, поскольку своим происхождением будет обязан не человеку, а самому себе», — отметил Медведев.

Он добавил, что подобный сценарий «злого ИИ» существует «не только в киберпанковой вселенной профессиональных футуристов», его сегодня допускают вполне реальные политики и представители крупного бизнеса.

При этом, по мнению Медведева, речь не только о рисках для опасных производств, которые могут причинить необратимый вред человечеству и планете.

«В разряд высокорисковых могут попасть и, казалось бы, совсем безобидные виды экономической деятельности вроде аграрных технологий и производства продуктов питания», — считает зампред Совбеза РФ.

Согласно трем правилам Азимова робот не может навредить человеку, должен подчиняться приказам человека и заботиться о себе, если это не противоречит первому правилу.

