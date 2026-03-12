Врач Пятикова предупредила о симптомах аллергии из-за заносов пыльцы в Подмосковье

Жители Подмосковья уже могут почувствовать симптомы аллергии из-за заносов пыльцы из других регионов. Об этом предупредила врач-аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пятикова.
По данным аэробиологического мониторинга, в Подмосковье уже отмечаются единичные заносы пыльцы из более южных регионов, где сезон цветения начинается раньше. Специалист отметила, что такие воздушные потоки способны вызывать обострение аллергии даже в период, когда местное цветение еще не началось.
— В период цветения важно ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, использовать защитные очки и маски, после возвращения домой принимать душ и менять одежду. Также следует регулярно проводить влажную уборку и по возможности использовать очистители воздуха, — сообщила Пятикова в беседе с агентством городских новостей «Москва».
Начало весны традиционно сопровождается ухудшением самочувствия многих людей. По словам аллерголога-иммунолога Анны Усачевой, это связано с изменением температуры, увеличением продолжительности светового дня, активизацией аллергенов и высоким уровнем распространения вирусов.