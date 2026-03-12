Врач Пятикова предупредила о симптомах аллергии из-за заносов пыльцы в Подмосковье

По данным аэробиологического мониторинга, в Подмосковье уже отмечаются единичные заносы пыльцы из более южных регионов, где сезон цветения начинается раньше. Специалист отметила, что такие воздушные потоки способны вызывать обострение аллергии даже в период, когда местное цветение еще не началось.