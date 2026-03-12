Ричмонд
Состояние бизнесмена из Ростова Владимира Мельникова сократилось до 1 млрд долларов

За год предприниматель потерял 300 млн долларов, подсчитали в журнале «Форбс».

Источник: Комсомольская правда

Состояние ростовского бизнесмена Владимира Мельникова сократилось до миллиарда долларов. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на американский финансово-экономический журнал «Форбс» (Forbes).

По данным издания на 10 марта 2026 года, основатель и руководитель фэшен-группы «Глория джинс» занял 3332-е место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценили ровно в один миллиард долларов. Это на 300 миллионов меньше, чем годом ранее.

Впервые долларовым миллиардером Forbes назвал Владимира Мельникова в 2024 году. Тогда его активы оценивали в 1,7 миллиарда долларов. В экспертном сообществе Ростовской области предпринимателя считают одним из самых влиятельных в регионе, а его компанию — в числе лидеров рынка.

