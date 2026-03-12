Состояние бизнесмена из Ростова Владимира Мельникова сократилось до 1 млрд долларов

Состояние ростовского бизнесмена Владимира Мельникова сократилось до миллиарда долларов. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на американский финансово-экономический журнал «Форбс» (Forbes).
По данным издания на 10 марта 2026 года, основатель и руководитель фэшен-группы «Глория джинс» занял 3332-е место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценили ровно в один миллиард долларов. Это на 300 миллионов меньше, чем годом ранее.
Впервые долларовым миллиардером Forbes назвал Владимира Мельникова в 2024 году. Тогда его активы оценивали в 1,7 миллиарда долларов. В экспертном сообществе Ростовской области предпринимателя считают одним из самых влиятельных в регионе, а его компанию — в числе лидеров рынка.
