Состояние бизнесмена из Ростова Владимира Мельникова сократилось до 1 млрд долларов

По данным издания на 10 марта 2026 года, основатель и руководитель фэшен-группы «Глория джинс» занял 3332-е место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценили ровно в один миллиард долларов. Это на 300 миллионов меньше, чем годом ранее.