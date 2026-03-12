Участки, квартиры, машино-места: Генпрокуратура приняла решение по недвижимости инвестора Галицкого

Генпрокуратура потребовала изъять у инвестора Александра Галицкого в доход государства имущество на сумму, превышающую восемь миллиардов рублей как у участника экстремистского объединения, поддерживающего Вооруженные силы Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Речь идет, отмечает агентство, о высоколиквидном имуществе: пяти машино-местах, квартире, загородном доме и земельном участке, оцененном на сумму более одного миллиарда рублей. Кроме того, свыше семи миллиардов рублей хранится на счетах Галицкого.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась с иском в отношении корпорации бизнесмена Александра Галицкого Almaz Capital Partners. Ее требуют признать экстремистской. Как утверждается в иске, фонд за несколько лет направил оборонным компаниям Украины свыше 50 миллионов долларов.
Еще осенью 2025 года правоохранители наложили арест на имущество Александра Галицкого. Общая кадастровая стоимость активов составила 435 миллионов рублей.