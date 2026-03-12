Участки, квартиры, машино-места: Генпрокуратура приняла решение по недвижимости инвестора Галицкого

Генпрокуратура потребовала изъять у инвестора Александра Галицкого в доход государства имущество на сумму, превышающую восемь миллиардов рублей как у участника экстремистского объединения, поддерживающего Вооруженные силы Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.