Politico: Разочарование Зеленского в Западе становится все более очевидным

По данным издания, в последние недели Зеленский ужесточил риторику в адрес европейских лидеров и политиков. Он упрекает партнеров в медленной военной и финансовой помощи и открыто спорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокирует пакет помощи Евросоюза для Киева.