Politico: Разочарование Зеленского в Западе становится все более очевидным

Украинский лидер усилил критику союзников из-за медленной помощи и буксующих переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский все чаще демонстрирует недовольство западными союзниками на фоне затянувшейся войны и проблем с поддержкой. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в последние недели Зеленский ужесточил риторику в адрес европейских лидеров и политиков. Он упрекает партнеров в медленной военной и финансовой помощи и открыто спорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который блокирует пакет помощи Евросоюза для Киева.

Politico утверждает, что разочарование Зеленского постепенно влияет на его публичные заявления Зеленского, которые становятся все более жесткими.

Критика звучит и в адрес европейских стран в целом. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил: «Слишком часто в Европе что-то оказывается более срочным. Европа любит обсуждать будущее, но избегает действовать сегодня».

Издание отмечает, что более жесткий тон украинского лидера может осложнить отношения с партнерами, от которых Киев зависит в вопросах финансовой помощи, поставок оружия и дипломатической поддержки.

Ранее KP.RU писал, что Орбан сумел наступить на самую больную мозоль главаря киевского режима. И теперь «просроченный» лидер или сдастся, или, напротив, разъярится еще больше.

