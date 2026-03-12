Белстат сказал об уровне малообеспеченности белорусов. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Под малообеспеченностью Белстат подразумевает ситуацию, когда уровень среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, в который входит стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и взносы.
По данным ведомства, в 2025 году доля малообеспеченного населения в Беларуси составила всего 3,4% от общего числа жителей страны, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
При этом в сельской местности малообеспеченных белорусов в два раза больше, чем в городах, — 5,6% против 2,7%.
Если смотреть по областям, то доля малообеспеченного населения от общего числа проживающих выше в Могилевской (5,1%), Гомельской (5%) и Брестской (4,8%) областях. От последней лишь ненамного отстала Витебская область — 4,6%.
Наименьшая доля — в Минске (всего 1,1%), Гродненской (2,4%) и Минской (2,5%) областях.
Мужчин среди малообеспеченных чуть больше, чем женщин — 3,8% и 3,1% соответственно.
