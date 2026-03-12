Reuters: Шесть судов атакованы в Персидском заливе и Ормузском проливе

В водах Персидского залива и Ормузского пролива совершено нападение сразу на шесть судов. Инциденты произошли на фоне резкого обострения ситуации в регионе, сообщает агентство Reuters.
По имеющимся данным, в среду два иранских быстроходных катера, оснащенных взрывчаткой, атаковали топливные танкеры в иракской акватории. В результате атак на судах вспыхнули пожары, известно об одном погибшем члене экипажа. Снаряды также поразили еще четыре судна, которые находились в нейтральных водах залива.
Эксперты в области морской безопасности отмечают, что с момента активизации боевых действий в регионе жертвами атак стали уже не менее 16 судов, имеющих отношение к западным странам.
Ситуация обострилась после того, как Иран официально закрыл Ормузский пролив для прохода кораблей, связанных с США и Израилем. Об этом заявлении ранее сделал командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
Позднее представитель КСИР в своем аккаунте в соцсети X подтвердил жесткую позицию военных. Он написал, что ни одно судно, имеющее отношение к нападающим на Иран сторонам, не пройдет через пролив, предложив сомневающимся проверить это лично.
Напомним, что через узкий Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части всей мировой нефти. Однако после ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля судоходство здесь практически остановилось.