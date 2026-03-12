Reuters: Шесть судов атакованы в Персидском заливе и Ормузском проливе

По имеющимся данным, в среду два иранских быстроходных катера, оснащенных взрывчаткой, атаковали топливные танкеры в иракской акватории. В результате атак на судах вспыхнули пожары, известно об одном погибшем члене экипажа. Снаряды также поразили еще четыре судна, которые находились в нейтральных водах залива.