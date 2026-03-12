Создан самонастраивающийся алгоритм для плавного хода лифтов и электромобилей

«Рывки лифта и задержки при разгоне электромобиля возникают не из-за двигателя, а из-за его системы управления. В основе такой техники — синхронный мотор с контроллером, который обеспечивает точность вращения. Стандартные алгоритмы рассчитаны на усредненные параметры, но в реальности вес или сопротивление меняются резко, и регулятор не успевает скорректировать ток. Именно эта задержка вызывает толчки и провалы скорости. Такие перепады не только создают дискомфорт, но и разрушают механику: изнашиваются подшипники, случаются поломки и увеличивается потребление энергии. Ученые Пермского политеха разработали самонастраивающийся алгоритм, который адаптирует регулятор к реальной нагрузке на двигатель», — сообщили в министерстве.