СМИ: Певица Слава избавилась от квартиры, которую не могла продать из-за Долиной

По данным источника, чтобы продать квартиру площадью 173 квадратных метра на Арбате, Сланевская снизила цену на 20 миллионов рублей. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, потолки достигают почти трех метров, а интерьер дополнен дорогой мебелью и предметами декора. Изначально за недвижимость в центре Москвы она просила 140 миллионов рублей, однако долгое время покупателя найти не удавалось.