Главные новости к утру 12 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 марта 2026.
Трамп заявил, что США не будут немедленно прекращать войну в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Он объяснил, что Пентагон может в течение часа уничтожить электроэнергетическую систему Исламской республики в случае эскалации боевых действий. Трамп добавил, что после удара электросистему будет почти невозможно восстановить.
Стив Уиткофф рассказал об итогах переговоров РФ и США во Флориде
Делегации России и США в среду обсудили несколько вопросов в ходе переговоров во Флориде и договорились поддерживать контакт. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Делегацию Москвы на встрече возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Разведка США оценила вероятность смены режима в Иране
Разведка США выяснила, что после почти двух недель ударов со стороны США и Израиля руководство Ирана в значительной степени остается неизменным, а политический режим не находится под угрозой краха. Об этом стало известно Reuters. Источники агентства подчеркнули, что «динамика внутри Ирана» может измениться.
Иран заявил об ударах по 5-му флоту ВМС США и базам на Ближнем Востоке
Иран в течение прошедших суток нанес удары по кораблям 5-го флота ВМС США и американским базам на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ и Иракском Курдистане. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». В иранской армии уточнили, что целями ударов стали объекты инфраструктуры армии «злобной Америки».
США инициировали торговые расследования в отношении ЕС, Индии и Китая
Белый дом начал проведение торговых разбирательств в отношении Евросоюза, Индии, Китая, Южной Кореи, Мексики, Японии и других стран в связи с якобы имеющимися в них «излишками производственных мощностей». Эксперты установят, производят ли эти государства больше товаров, чем могут потреблять внутри страны, для экспорта на американский рынок.