Главные новости к утру 12 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 12 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 марта 2026.

Трамп заявил, что США не будут немедленно прекращать войну в Иране

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Он объяснил, что Пентагон может в течение часа уничтожить электроэнергетическую систему Исламской республики в случае эскалации боевых действий. Трамп добавил, что после удара электросистему будет почти невозможно восстановить.

Стив Уиткофф рассказал об итогах переговоров РФ и США во Флориде

Делегации России и США в среду обсудили несколько вопросов в ходе переговоров во Флориде и договорились поддерживать контакт. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Делегацию Москвы на встрече возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Разведка США оценила вероятность смены режима в Иране

Разведка США выяснила, что после почти двух недель ударов со стороны США и Израиля руководство Ирана в значительной степени остается неизменным, а политический режим не находится под угрозой краха. Об этом стало известно Reuters. Источники агентства подчеркнули, что «динамика внутри Ирана» может измениться.

Иран заявил об ударах по 5-му флоту ВМС США и базам на Ближнем Востоке

Иран в течение прошедших суток нанес удары по кораблям 5-го флота ВМС США и американским базам на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ и Иракском Курдистане. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». В иранской армии уточнили, что целями ударов стали объекты инфраструктуры армии «злобной Америки».

США инициировали торговые расследования в отношении ЕС, Индии и Китая

Белый дом начал проведение торговых разбирательств в отношении Евросоюза, Индии, Китая, Южной Кореи, Мексики, Японии и других стран в связи с якобы имеющимися в них «излишками производственных мощностей». Эксперты установят, производят ли эти государства больше товаров, чем могут потреблять внутри страны, для экспорта на американский рынок.

