Главные новости к утру 12 марта 2026 года

Разведка США выяснила, что после почти двух недель ударов со стороны США и Израиля руководство Ирана в значительной степени остается неизменным, а политический режим не находится под угрозой краха. Об этом стало известно Reuters. Источники агентства подчеркнули, что «динамика внутри Ирана» может измениться.