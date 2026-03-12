Адвокат Гуров: бывший муж Лерчек оказывает ей помощь в лечении

Артем Чекалин, бывший супруг блогера Лерчек, который в настоящее время находится под домашним арестом, оказывает своей экс-жене помощь в решении личных вопросов и лечении. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Сергей Гуров.
Гуров заявил, что Артем Чекалин активно участвует в решении проблем своей бывшей супруги. Адвокат не стал раскрывать подробности и подчеркнул, что больше не намерен комментировать вопросы, связанные с лечением. По его словам, подзащитный не желает обсуждать эту тему публично.
Напомним, 26 февраля Лерчек родила четвертого ребенка. После родов она попала в онкологическую реанимацию. Отец ее новорожденного ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогера диагностирован рак с метастазами, а подруга Алина Акилова добавила, что речь идет о раке желудка четвертой стадии.
У Лерчек также есть трое старших детей от бывшего мужа Артема Чекалина, с которым они проходят фигурантами дела о незаконном выводе средств за границу в особо крупном размере.