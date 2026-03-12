Адвокат Гуров: бывший муж Лерчек оказывает ей помощь в лечении

Гуров заявил, что Артем Чекалин активно участвует в решении проблем своей бывшей супруги. Адвокат не стал раскрывать подробности и подчеркнул, что больше не намерен комментировать вопросы, связанные с лечением. По его словам, подзащитный не желает обсуждать эту тему публично.