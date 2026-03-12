Ричмонд
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сети

С начала 2026 года энергетики демонтировали незаконно размещенные волоконно-оптические линии.

С начала 2026 года энергетики демонтировали незаконно размещенные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на 120 опорах линий электропередачи (ЛЭП). По информации Россетти-Юг, на восьми опорах в Волгоградской области операторы связи самостоятельно произвели демонтаж своих ВОЛС, а на 112 линиях электропередачи их уже демонтировали энергетики. Только в середине января текущего года были демонтированы ВОЛС с более чем 90 опор ЛЭП в Волгограде.

Игнорирование технических параметров электрических сетей и правил безопасного проведения работ при установке линий связи, помимо рисков для здоровья монтажников, чревато нарушением электроснабжения потребителей, пояснили в компании.