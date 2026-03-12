Ричмонд
Куликово, Цветково, Малиновка и не только: с карты Калининградской области исчезнут несколько посёлков

Соответствующий законопроект проходит независимую экспертизу.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области предлагают упразднить несколько посёлков, которые ранее фактически объединили с соседними населёнными пунктами. Соответствующий законопроект в Заксобрание внёс губернатор региона Алексей Беспрозванных.

В Гурьевском округе речь идёт о трёх посёлках, чьи названия после объединения с соседними территориями признали избыточными. Зеленополье (население — 3 человека) вошло в состав Георгиевского (108), Малиновку (0) присоединили к Славянскому (156), а Цветково (10) — к Добрино (720).

Похожие изменения готовят и для Зеленоградского округа. Там после объединения Куликово (181 житель) и Откосово, в границы которого включили 252 земельных участка, новому образованию оставили название последнего.

Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу до 13 марта. В пояснительной записке отмечается, что дополнительных расходов из областного бюджета проект не потребует.

В 2022 году в Калининградской области переименовали два посёлка.