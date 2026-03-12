Куликово, Цветково, Малиновка и не только: с карты Калининградской области исчезнут несколько посёлков

В Гурьевском округе речь идёт о трёх посёлках, чьи названия после объединения с соседними территориями признали избыточными. Зеленополье (население — 3 человека) вошло в состав Георгиевского (108), Малиновку (0) присоединили к Славянскому (156), а Цветково (10) — к Добрино (720).