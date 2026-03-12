Цена на нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6:26 цена майских фьючерсов на Brent выросла на 9,42 процента по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 100,64 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле также подорожали. Их стоимость увеличилась на 9,26 процента и составила 95,33 доллара за баррель, передает TradingView.
Рост цен на нефть связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Из-за конфликта Израиля и США с Ираном почти остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта утверждает, что Россия — единственный победитель в войне на Ближнем Востоке. Москва получает новые ресурсы на фоне роста цен на энергоносители.
Министры финансов стран «Большой семерки», в свою очередь, хотят провести экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти.