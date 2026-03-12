Цена на нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель

Рост цен на нефть связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Из-за конфликта Израиля и США с Ираном почти остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.