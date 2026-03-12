Россиянам рассказали о надбавках к пенсии

Эксперт Юлия Финогенова сообщила РИА Новости, что пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы имеют право на удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
С января 2026 года фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля, после повышения её размер достигнет 19 169,38 рубля. Увеличение происходит автоматически, без подачи заявления.
При этом если инвалидность I группы была установлена до 80 лет, повторное повышение не производится — удвоение выплаты применяется только один раз по одному из оснований.
Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей, увеличившись с 88 тысяч годом ранее. С 2000 года этот показатель рос в среднем на 18% в год и ни разу не снижался.
