Минобороны: за ночь над Ростовской областью сбили десять беспилотников

— Всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа, — рассказали в военном ведомстве. — Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 30 аппаратов. Еще 14 уничтожено над Крымом, десять — над Ростовской областью, восемь над акваторией Черного моря. По пять беспилотников ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской. Также дроны сбили над Калужской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря.