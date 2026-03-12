Минобороны: за ночь над Ростовской областью сбили десять беспилотников

В Ростовской области за прошедшую ночь силами ПВО были ликвидированы десять вражеских беспилотников. Об этом утром в четверг, 12 марта, сообщает министерство обороны РФ.
— Всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа, — рассказали в военном ведомстве. — Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 30 аппаратов. Еще 14 уничтожено над Крымом, десять — над Ростовской областью, восемь над акваторией Черного моря. По пять беспилотников ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской. Также дроны сбили над Калужской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что минувшим вечером и ночью бойцы ПВО устранили дроны в пяти районах: Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.