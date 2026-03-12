Исследование показало, какое поколение больше всего читает

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зумеры уделяют чтению книг больше времени, чем другие поколения, каждый второй из них читает более часа в день, следует из результатов совместного исследования Книжного сервиса «Литрес» и Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении РИА Новости.