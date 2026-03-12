Исследование показало, какое поколение больше всего читает

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зумеры уделяют чтению книг больше времени, чем другие поколения, каждый второй из них читает более часа в день, следует из результатов совместного исследования Книжного сервиса «Литрес» и Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования, типу населённого пункта и географии проживания. В опросе, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие 1,2 тысячи человек в возрасте 14 лет и старше.
«Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов — повышенный интерес к книгам по психологии», — следует из исследования.
Как отметили аналитики, каждый второй зумер (51%) уделяет чтению книг более часа в день. Так, за последние полгода среднестатистический зумер прочёл от одного до трёх произведений.
«Каждый третий зумер (34%) в выборе книг доверяет мнению знакомых, каждый четвёртый (26%) ориентируется на рекомендации блогеров, ещё 20% — на то, что пишут в СМИ», — рассказали аналитики.
Аналитики также добавили, что топ-3 любимых жанра зумеров составляют приключенческие романы (39%), фантастика (36%), любовные романы и фэнтези-литература (по 29%).
Согласно результатам исследования, представители поколения Альфа бросают книги недочитанными чаще других (66%), основными причинами стали скучный сюжет (54%), переключение на другую книгу (47%) и нехватка времени (41%).
На выбор книг представителями поколения Альфа в первую очередь влияют отзывы и рекомендации друзей и родственников (25%), а также блогеров и литературных пабликов (по 25%), а среди любимых жанров они выделяют фантастику (41%), фэнтези (38%) и боевики (33%).
Аналитики подчеркнули, что читательские привычки миллениалов отличает более высокий интерес к электронным книгам (46%), а наибольшим спросом у них пользуется литература по психологии (23%).
Как свидетельствуют результаты исследования, среди «иксов» чаще встречаются те, кто никогда не бросает произведение непрочитанным, (57%), а своими любимыми жанрами россияне 45 лет и старше назвали детективы (44%), приключенческие романы (33%) и фантастику (29%).