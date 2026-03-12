Создание на Байкале телескопа для поиска нейтрино может занять пять лет

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Развертывание на Байкале крупнейшего в мире российско-китайского нейтринного телескопа HUNT может занять пять лет. В течение 2026−2030 годов ученые планируют провести необходимые исследования для создания комплекса, сообщил ТАСС Жан-Арыс Джилкибаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН.
Поиск нейтрино необходим, чтобы для получения информации о фундаментальных космических процессах (ядерном синтезе в звездах, сверхновых, черных дырах), изучения свойств материи, проверки стандартной модели физики элементарных частиц, поиска темной материи, уточнения модели расширения Вселенной и оценки распределения радиоактивных элементов внутри Земли.
«Сам проект первоначально разрабатывался китайскими коллегами, а потом они когда поняли, что такой детектор возможен только на Байкале, предложили [российским ученым] участие. Мы оценили свои возможности и думаем, что это вполне реально», — сказал собеседник агентства, уточнив, что развертывание комплекса займет около пяти лет.
До 2030 года ученые планируют провести исследование и разработку проекта для будущего телескопа. Предполагается, что комплекс будет содержать 55 тысяч оптических модулей. Согласно докладу, который ученый представил на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий» в Новосибирске, подводный телескоп планируется разместить на середине акватории озера, при этом береговой центр для наблюдения разместится в городе Байкальске.
По словам Джилкибаева, для создания комплекса понадобится прокладка кабеля по дну Байкала. Для этого необходимы маломерные суда. Причал для таких судов планируется сделать в Байкальске. «Мы сейчас ведем работы по созданию таких кораблей и оборудования. На озере это существенно легче, чем в океане, и уже есть компании, которые с нами готовы работать», — пояснил ученый.
В конце декабря ТАСС сообщал, что китайские ученые провели на Байкале испытания детекторов нейтрино, предназначенных для разрабатываемого нейтринного телескопа HUNT, и обозначили желание построить данную установку на дне российского озера.