Создание на Байкале телескопа для поиска нейтрино может занять пять лет

По словам Джилкибаева, для создания комплекса понадобится прокладка кабеля по дну Байкала. Для этого необходимы маломерные суда. Причал для таких судов планируется сделать в Байкальске. «Мы сейчас ведем работы по созданию таких кораблей и оборудования. На озере это существенно легче, чем в океане, и уже есть компании, которые с нами готовы работать», — пояснил ученый.