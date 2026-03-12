Чиновники Уфы дали бой снегу

На уборку выйдут не только дворники и спецтехника, но и сами сотрудники городской администрации, а также работники муниципальных учреждений. Особое внимание планируют уделить не только проезжей части на центральных улицах, но и пешеходным зонам. В приоритете — тротуары, дворы и проезды между домами.
Коммунальщики проверят кровли и козырьки домов, чтобы избавиться от наледи и сосулек, приведут в порядок контейнерные площадки.
Контролировать процесс поручено главам всех районов Уфы лично.
Напомним, ранее жители Башкирии массово пожаловались на нерасчищенные снег и тротуары.