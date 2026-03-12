На Балтийском флоте прошли учения «воздушных охотников»

— Для выполнения поставленных задач вертолеты Ка-27 в указанном районе после успешного обнаружения и определения координат уничтожили специальную имитированную подводную цель с использованием авиабомб, — сообщили в пресс-службе Балтфлорта. — В свою очередь вертолеты Ка-29 из 30-мм автоматических пушек нанесли удары по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника.