На Балтийском флоте прошли учения «воздушных охотников»

Вертолетчики утопили вражескую подлодку и уничтожили дроны условного противника.

Источник: Комсомольская правда

В акватории Балтийского моря прошли учения экипажей корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и транспортно-боевых Ка-29 морской авиации БФ по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника и надводных целей.

— Для выполнения поставленных задач вертолеты Ка-27 в указанном районе после успешного обнаружения и определения координат уничтожили специальную имитированную подводную цель с использованием авиабомб, — сообщили в пресс-службе Балтфлорта. — В свою очередь вертолеты Ка-29 из 30-мм автоматических пушек нанесли удары по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника.