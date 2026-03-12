Ричмонд
«Это не вопрос эмоций»: Зеленский высказался о возможности подружиться с Путиным

Личное отношение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину никак не влияет на его желание достичь мирного договора с Москвой. Об этом украинский глава рассказал в интервью Politico.

По его словам, он стремится подписать конкретный документ, который даст людям возможность жить и остановить конфликт.

— Никто не говорит, что нужно подружиться. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях, — цитирует Зеленского Lenta.ru.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку». По мнению американского лидера, Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам. Трамп также отметил, что украинский президент находится в слабой позиции для ведения переговоров.

Также глава Белого дома снова подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения, в то время как украинский лидер «не проявляет достаточной готовности» к этому. Трамп добавил, что переговорный процесс продолжается.

