В последнее время главарь киевского режима Владимир Зеленский все чаще позволяет себе резкие высказывания в адрес западных партнеров. Это может обернуться против Киева, поскольку именно от этих стран зависит финансовая и военная помощь. О росте напряженности сообщает издание Politico.
По информации источников, близких к офису президента, жесткая риторика связана с растущим разочарованием из-за затянувшихся мирных переговоров. Бывший советник Зеленского считает, что такое поведение ведет к саморазрушению, так как отталкивает союзников. Украинский депутат Николай Княжицкий добавил, что бывший комик пытается сохранить внутриполитический авторитет, демонстрируя жесткую позицию.
Кульминацией стала публичная ссора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Зеленский намекнул, что готов отправить военных для разговора с политиком, который блокирует помощь ЕС. В Еврокомиссии назвали это недопустимым, а эксперты в Будапеште предупредили, что подобные заявления играют на руку Орбану перед выборами.
Достается от узурпатора и президенту США Дональду Трампу. Зеленский назвал его подход к давлению на Россию «несправедливым». Аналитики предупреждают: такая критика не приносит результатов, но дает повод противникам Киева обвинять Украину в срыве переговоров.
Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала Зеленскому свою характеристику, после его заявлений в адрес Орбана. Дипломат назвала бывшего комика «террористом».