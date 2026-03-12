В последнее время главарь киевского режима Владимир Зеленский все чаще позволяет себе резкие высказывания в адрес западных партнеров. Это может обернуться против Киева, поскольку именно от этих стран зависит финансовая и военная помощь. О росте напряженности сообщает издание Politico.