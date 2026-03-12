Эксперт: Как развивать и поддерживать цифровые экосистемы

Первое и безусловное правило — не сокращать финансирование информационной безопасности. Угрозы не просто не исчезают, а эволюционируют, принимая форму многоэтапных атак, когда хакеры в течение длительного времени взламывают всю инфраструктуру. Наглядным примером стал вывод из строя всей IT-инфраструктуры «Аэрофлота» летом 2025 года. Тогда в первую очередь парализовали работу рейсов, затем — критически важную для VIP-клиентов программу лояльности (на ее восстановление потребовался почти месяц). Вложения в безопасность сейчас необходимы, чтобы обеспечить привлечение сильных подрядчиков на аутсорс. Они должны гарантировать жесткие SLA 24/7 (соглашения об уровне сервиса) и обладать экспертизой в области информационной безопасности.