Эксперт: Как развивать и поддерживать цифровые экосистемы

Замена иностранного программного обеспечения стала для российского IT-бизнеса одним из первых и масштабных шагов в импортозамещении с 2022 года. Произошел быстрый рост отрасли, ее емкость в 2024 году достигла трех триллионов рублей. Теперь же бизнес столкнулся с более сложной задачей: нужно развивать и поддерживать созданные цифровые экосистемы в условиях экономического кризиса. Как стратегически распределить IT-бюджет, чтобы не потерять созданное и обеспечить развитие ключевых направлений?
Первое и безусловное правило — не сокращать финансирование информационной безопасности. Угрозы не просто не исчезают, а эволюционируют, принимая форму многоэтапных атак, когда хакеры в течение длительного времени взламывают всю инфраструктуру. Наглядным примером стал вывод из строя всей IT-инфраструктуры «Аэрофлота» летом 2025 года. Тогда в первую очередь парализовали работу рейсов, затем — критически важную для VIP-клиентов программу лояльности (на ее восстановление потребовался почти месяц). Вложения в безопасность сейчас необходимы, чтобы обеспечить привлечение сильных подрядчиков на аутсорс. Они должны гарантировать жесткие SLA 24/7 (соглашения об уровне сервиса) и обладать экспертизой в области информационной безопасности.
Не менее важны инвестиции в актуальные IT-продукты, которые приносят прямую отдачу и помогают бизнесу расти даже на фоне турбулентности. Одним из главных приоритетов становятся CRM-системы. В кризис все особенно остро нуждаются в росте продаж, а CRM — центральный инструмент для их генерации и управления клиентами. При этом грамотно настроенная платформа — ключевой путь к усилению команды продаж не численно, а качественно: за счет устранения рутины и прозрачности процессов.
Кроме того, системы управления клиентами сегодня работают с ИИ-ассистентами. Это позволяет автоматизировать рутинные задачи (обработку обращений, подготовку коммерческих предложений), оптимизируя рабочие ресурсы. Тренд на ближайший год — точечные, «дробные» инвестиции в ИИ. Нужны процессы, где уже есть хорошая база данных, а нейросети могут дать быстрый эффект — например, в продажах.
Но главное преимущество в CRM — агрегирование данных из разных источников для детальной аналитики. Эта отчетность позволяет бизнесу быстро принимать решения, «крутить» настройки процессов, оперативно усиливая слабые места и перераспределяя усилия туда, где они дают максимальный эффект. По данным McKinsey&Company, внедрение CRM дает рост выручки на 10−15 процентов за счет повторных продаж, сокращает цикл сделки на 20−30 процентов и экономит до 20 процентов рабочего времени менеджеров благодаря автоматизации.
За три-четыре года на рынок вышло множество новых IT-продуктов — заменителей импорта.
Выбирая инструменты для роста, бизнес вынужден еще раз оценить и долгосрочные риски, заложенные в самой IT-инфраструктуре. Это определяет потребность в поиске надежных партнеров для цифровизации.
За три-четыре года на рынок вышло множество новых российских продуктов-заменителей. Так, по данным опроса РСПП, около 54 процентов предприятий применяет отечественные технологические решения и процессы, около четверти которых — собственные разработки. Однако текущий кризис может заставить небольших вендоров заморозить развитие.
Разумной превентивной инвестицией становятся аудит используемых решений и оценка их устойчивости. Стратегически выгодно постепенно консолидироваться вокруг более крупных и стабильных игроков (Ростех, «Битрикс», «Яндекс»). Однако ключевую роль здесь играет не сам вендор, а возможность построить на его базе отлаженную бизнес-систему.
Эта же логика полностью перестраивает и подход к формированию IT-команд. Оптимальной формулой становится гибридная модель. Внутри компании остается «мозговой центр» — специалисты, которые глубоко понимают архитектуру и логику работы основных бизнес-систем фронт-офиса. В это же время поддержку внешних веб-систем (сайтов, клиентских сервисов) и автоматизацию процессов бэк-офиса отдают надежному подрядчику. Это обеспечивает финансовую гибкость и снижает риски, связанные с безопасностью внешнего контура.
Бизнес не готов сейчас тратить время и деньги на обучение новичков.
Одна из причин подобных сокращений и реорганизации — потребность рынка в мидлах и тимлидах, а не в джунах. Бизнес не готов сейчас тратить время и деньги на обучение новичков. Ключевым навыком для специалистов любого уровня становится умение работать с ИИ-инструментами. Мидл, использующий нейросети для написания кода, подготовки документации или анализа данных, уже на 10−20 процентов продуктивнее коллеги без таких навыков. Это позволяет компенсировать нехватку ресурсов быстрее, чем через обучение молодых специалистов.
Как следствие, вход в профессию для джунов резко усложнился. На первый план выходят самые талантливые и замотивированные, готовые инвестировать в себя — начинать со стажировок и невысоких зарплат, чтобы набраться опыта. Экономический фильтр в этом случае может пойти на пользу отрасли, отсеяв случайных людей. В ближайшие пару лет резкого спроса на начинающих специалистов ждать не стоит: рынок работодателя с нами надолго.
Таким образом, вторая фаза импортозамещения диктует новый принцип работы с IT-бюджетом: это уже не затраты на развитие, а стратегические инвестиции в защиту, стабильность и точечный рост. Компании, которые смогут распределить ресурсы по этим ключевым направлениям, не только переживут кризис, но и выйдут из него с более устойчивой и управляемой цифровой экосистемой.