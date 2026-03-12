На запасных аэродромах остаются 13 летевших в Сочи рейсов

«Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов. По состоянию на 8:30 обслужено 5 рейсов на прилет, 5 рейсов на вылет и 870 пассажиров», — сообщили в аэропорту Сочи.