На запасных аэродромах остаются 13 летевших в Сочи рейсов

Аэропорт Сочи планирует обслужить за сутки 193 рейса.

Источник: Комсомольская правда

На запасных аэродромах остаются 13 летевших в Сочи рейсов. Один самолет вернулся в аэропорт курорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Утром 12 марта аэропорт Сочи работает без ограничений и по фактическому расписанию. За сутки запланировано обслужить 193 рейса.

«Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов. По состоянию на 8:30 обслужено 5 рейсов на прилет, 5 рейсов на вылет и 870 пассажиров», — сообщили в аэропорту Сочи.

Пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом и внимательно следить за актуальной информацией в аудио объявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале аэровокзального комплекса.