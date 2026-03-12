На запасных аэродромах остаются 13 летевших в Сочи рейсов. Один самолет вернулся в аэропорт курорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Утром 12 марта аэропорт Сочи работает без ограничений и по фактическому расписанию. За сутки запланировано обслужить 193 рейса.
«Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности, готовности экипажей и воздушных судов. По состоянию на 8:30 обслужено 5 рейсов на прилет, 5 рейсов на вылет и 870 пассажиров», — сообщили в аэропорту Сочи.
Пассажиров просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом и внимательно следить за актуальной информацией в аудио объявлениях, на электронных табло и информационных экранах в терминале аэровокзального комплекса.