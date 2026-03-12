15 человек пропали в Воронежской области за первую неделю весны

За период со 2 по 8 марта поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 15 заявок на розыск людей в Воронежской области. Итоги работы добровольцев опубликовали 11 марта.
Из 15 обращений десять завершились благополучным возвращением пропавших домой. Еще по одной заявке удалось установить личность человека, а одно сообщение не подтвердилось — родственники знали о местонахождении якобы пропавшей женщины. Поиски троих человек продолжаются на текущий момент.
Первое сообщение поступило 2 марта — разыскивалась 74-летняя пенсионерка, ушедшая из дома. Позже выяснилось, что женщина нашлась и ее здоровью ничего не угрожает.
4 марта поступило сразу два обращения. 44-летняя женщина, которую искали в лесу, оказалась в безопасности — информация о ее пропаже была опровергнута родственниками. А 13-летнего подростка обнаружили сотрудники полиции.
На следующий день, 5 марта, волонтеры нашли в одном из магазинов Воронежа 87-летнюю дезориентированную пенсионерку. Добровольцы передали данные о ней и адрес проживания в полицию, после чего женщину доставили домой.
6 марта поступило сообщение о пропаже 14-летнего подростка — его быстро нашли близкие.
А 7 марта в отряд сообщили о 46-летнем мужчине с проблемами со здоровьем. После публикации ориентировок в социальных сетях он самостоятельно вернулся домой.