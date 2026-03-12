Самарцев могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за мусор в подъезде

Оставленный в подъезд пакет мусора — неприятная картина, но порой приходится с ней сталкиваться. Между тем, любителей оставлять свой мусор, не донося его до контейнера, могут оштрафовать.
Как объяснил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев, и подъезды, и лестницы относятся к общедомовому имуществу, и их содержание должно соответствовать нормам.
В КоАП РФ за нарушение санэпидемтребований предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Но если мусор мешает путям эвакуации или представляет пожарную опасность, то штраф может вырасти до 15 тысяч рублей.