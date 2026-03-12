Блогера Лерчек экстренно госпитализируют в связи с обнаружением рака

Блогера Лерчек (Валерия Чекалина), находящуюся под домашним арестом, экстренно госпитализируют в связи с обнаружением у нее после рождения ребенка раковых клеток. Об этом сообщил адвокат девушки Константин Третьяков.
«В четверг в государственном онкологическом центре был проведен врачебной консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — рассказал юрист РИА Новости.
На днях возлюбленный Лерчек и отец новорожденного, танцор Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее обнаружили злокачественные клетки и в легких метастазы. Также, по словам мужчины, блогеру провели операцию на позвоночнике, «потому что несколько позвонков уже начали разрушаться».
Сквиччиарини отмечал, что в день родов, 24 февраля, «врач заметила что-то не то с плацентой» девушки, поэтому ее отдали на гистологию.
Чекалина родила мальчика, став матерью в четвертый раз в возрасте 33 лет. Ее с ребенком выписали из роддома примерно через неделю после родов, 2 марта, а на следующий день блогер была госпитализирована в онкологическую реанимацию, однако через некоторое время уехала домой под расписку.
Что касается домашнего ареста, Лерчек находится под следствием по делу о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Фигурантом также является ее бывший муж Артем Чекалин.