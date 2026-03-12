В Ярославле обсудили строительство канатной дороги через Волгу

Устройство канатной переправы как туристического аттракциона и транспортной инфраструктуры обсуждают общественники и чиновники Ярославля. Первоначальные разработки уже есть, но о воплощении идеи в жизнь пока говорить рано.
Тема строительства канатной дороги в столице Золотого кольца время от времени возникает в общественном пространстве. В этот раз обсуждение начал ярославский блогер, один из инициаторов проекта миниатюрных скульптурок «Медведики» Данила Грибов. Недавно он побывал в Нижнем Новгороде и впечатлился канатной дорогой через Волгу как продуманным городским решением.
— И туристам интересно, и горожане пользуются, и второй берег сразу оживает — туда хочется ехать, гулять там, открывать его для себя. Получается не просто развлечение, а транспортный и культурный мост одновременно. И тут невольно задумаешься: а почему бы нам, ярославцам, не рассмотреть что-то подобное? — поделился Данила Грибов.
По мнению блогера, у канатной дороги в Ярославле колоссальный потенциал: Волга с Которослью, панорамы Стрелки, заполненный летом Тверицкий пляж. Переправа могла бы стать не только визитной карточкой города, но и мягким толчком для развития второго берега Волги.
В обсуждении принял участие главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. Он согласился, что левобережный район уже испытывает проблемы транспортного сообщения с правобережным. В такой ситуации канатная дорога становится не просто аттракционом, а реальным способом сообщения двух берегов.
Разработаны первоначальные варианты трассировки, расположенные в том числе в акватории рек Волги и Которосли.
— 770 метров перелететь без пробок — это серьезно. Но также серьезно надо продумать наличие достаточного парковочного пространства на станциях канатки. Высота и сечение опор тоже не будут незаметными и существенно повлияют на панораму города. Нужно делать проект и обсуждать предметно, — заключил Артем Цымбалов.
Инициатива сразу же вызвала много вопросов. Ярославец Владимир Кобылинский заметил, что в Тверицах живут немного людей и обслуживание канатки они не окупят. Что касается туристов, то там они бывают редко и вряд ли захотят пользоваться переправой зимой. Еще одна проблема — начало канатной дороги на правом берегу. Вся волжская набережная включена в охранную зону ЮНЕСКО. Кроме того, пешеходу непросто добраться до Стрелки, ведь общественный транспорт туда не ходит.
Краевед Дмитрий Колчин назвал идею бредовой и указал на разницу между Нижним Новгородом и Ярославлем.
— В Нижнем Новгороде людей и финансов намного больше. Там же и высота берегов, и масштаб другие. Кроме того, в Нижнем канатка удалена от исторического центра, от кремля на 2,5 километра. И там нет охранной зоны ЮНЕСКО! Почему мы не используем естественную дорогу — Волгу? Есть разные современные виды водных транспортных средств, — отметил Дмитрий Колчин.
Если сравнивать с Нижним Новгородом, то протяженность канатной дороги до Бора там составляет более 3,5 тысячи метров, в том числе непосредственно над Волгой — свыше 850 метров. Волга в Ярославле более узкая, да и рельеф местности другой, соответственно, и дорога будет короче. В Нижнем путешествие занимает 12−15 минут. Привлечет ли ярославская переправа туристов, если она будет длиться пять — семь минут? Вопрос.
Правда, в Нижнем Новгороде сейчас идет строительство уже второй канатной дороги — теперь через Оку — протяженностью около 3,4 тысячи метров, с тремя остановками. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость канатки — 5,2 миллиарда рублей. Из них 2,9 миллиарда — средства инвестиционного бюджетного кредита, а 2,3 миллиарда рублей — средства концессионера — компании «Урбантех».
Возможно, именно такую схему предполагается использовать и в Ярославле. В мэрии корреспонденту «РГ» рассказали, что вопрос строительства городской канатно-транспортной системы «находится в стадии проработки». По мнению администрации Ярославля, реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность региона и снизить нагрузку на действующую транспортную сеть.
«В настоящее время разработаны первоначальные варианты трассировки, расположенные в том числе в акватории рек Волги и Которосли, ведутся поиск потенциального инвестора и рассмотрение возможных вариантов реализации инвестиционного проекта», — добавили в пресс-службе мэрии.
При этом в южной части Ярославля с ноября 2025 года идет строительство третьего моста через Волгу. Работы ведутся при федеральной поддержке. Общая протяженность объекта вместе с развязками и эстакадами составляет более трех километров. И это куда более реалистичный вариант разгрузки транспортных потоков.
Кстати, строительство канатной дороги уже более 10 лет обсуждают в Тутаеве. В городе нет моста, и между берегами жители путешествуют по ледовой переправе (зимой), на водном транспорте или через Ярославль по автомобильной дороге.
В 2015 году идею одобрило Министерство транспорта России. В 2017 году стоимость проекта предварительно оценили в 600 миллионов рублей. В 2023 году была опубликована новая цифра — два миллиарда рублей.
Деньги на строительство должны были поступить из банка развития БРИКС. Однако банк заморозил инвестиции в российские проекты, чтобы избежать санкций. Зависла и идея строительства канатной переправы.
Между тем.
Вопрос строительства канатной дороги через Воронежское водохранилище власти и общественники обсуждают с завидным постоянством. Воронеж не относится к числу очевидно туристических городов, и поэтому фуникулер здесь рассматривают прежде всего не как аттракцион, а как средство передвижения. Однако все предложения носят общий характер и до практического воплощения дело не доходит.
В 2012 году возникла идея протянуть канатку на левый берег водохранилища от Центрального парка культуры и отдыха. Спустя шесть лет один из депутатов гордумы выступил с инициативой построить фуникулер из центра города до набережной в районе Адмиралтейской площади. О возможных источниках финансирования сказано не было. Еще через год власти города и области обсудили возможность создания канатной дороги через водохранилище — от Советской площади до ТЦ «Европа» близ Чернавского моста с остановками на Адмиралтейской набережной и в районе парка «Алые паруса» на левом берегу водоема. Тогдашний мэр Воронежа Вадим Кстенин оценивал проект, на реализацию которого планировалось привлечь частные средства, в 350 миллионов рублей.
В апреле 2025 года идея строительства фуникулера в рамках концессионной модели затрагивалась на встрече губернатора Александра Гусева с первым заместителем гендиректора девелоперской компании «ФСК Регион» Романом Капиносом. Глава региона отметил, что «вопрос можно изучать».
В разное время предлагалось построить канатные дороги в райцентрах Лиски, Новохоперск, Павловск, а также в Нововоронеже.
Подготовил Лев Лазаренко.