В Ярославле обсудили строительство канатной дороги через Волгу

Инициатива сразу же вызвала много вопросов. Ярославец Владимир Кобылинский заметил, что в Тверицах живут немного людей и обслуживание канатки они не окупят. Что касается туристов, то там они бывают редко и вряд ли захотят пользоваться переправой зимой. Еще одна проблема — начало канатной дороги на правом берегу. Вся волжская набережная включена в охранную зону ЮНЕСКО. Кроме того, пешеходу непросто добраться до Стрелки, ведь общественный транспорт туда не ходит.