ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензии

Индивидуальный предприниматель из Волгоградской области оштрафован по решению суда за реализацию ветпрепаратов без лицензии. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель продал 22 упаковки лекарств для лечения животных, тогда как он не имел разрешения на ведение фармацевтической деятельности. Нарушение было зафиксировано путем анализа данных, содержащихся в ФГИС «ВетИС» компонентах «Меркурй», «Цербер», «Гален» и мониторинга оборота товаров в реестре лицензий Россельхознадзора.

До суда нарушителю было выдано предписание с требованием снять с продажи все лекарственные средства до получения необходимых документов. Суд, рассмотрев материалы дела, признал требования надзорного ведомства обоснованными и привлек предпринимателя к административной ответственности.