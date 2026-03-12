На Дону начали строить очистные сооружения

Павловские очистные — первый объект из неофициальной программы оздоровления Дона, который дошел до реализации. В последние годы в регионе сформировали перечень из 17 городов и поселков, где необходимо модернизировать систему канализации и очистки стоков. Начать работу планировали в 2025 году при условии федерального софинансирования. Ранее в министерстве ЖКХ и энергетики сообщали «РГ», что до 2033 года в программу потребуется вложить около 13,4 миллиарда рублей, из которых 267 миллионов могли бы покрыть из консолидированного бюджета Воронежской области. Предполагалось построить очистные сооружения разной мощности, от 100 до 11 тысяч кубометров в сутки.