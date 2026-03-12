На Дону начали строить очистные сооружения

Современный комплекс очистки стоков стоимостью 2,46 миллиарда рублей появится в Павловске. Масштабный проект обеспечит потребности 21 тысячи местных жителей и мясокомбината, который входит в состав свиноводческого холдинга «Агроэко». Финансирование идет из средств казначейского инфраструктурного кредита — это позволяет не обременять бюджет региона текущими расходами и в то же время гарантирует целевое использование средств.
Строительство будет идти до 2028 года. Новые очистные сооружения смогут пропускать 11,2 тысячи кубометров воды в сутки. К ним планируется проложить сети канализации общей длиной 1,1 километра.
«Исключительная важность данного проекта еще и в том, что это повысит надежность не только водоотведения, но и водоснабжения, ведь одна система является продолжением другой, — уточнили в отделе модернизации министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области. — Подрядчиком после исследования потенциала и конкурса определено ООО “Дон-Строй”. Уже выполнены подготовительные работы: расчистка участка, устройство временной дороги, разработка котлованов под здание механической очистки и усреднительную емкость, траншеи под самотечную канализацию. Ведется закупка оборудования».
На площадке продолжаются работы по заливке фундаментов и других железобетонных конструкций, установлены пожарные емкости.
Павловские очистные — первый объект из неофициальной программы оздоровления Дона, который дошел до реализации. В последние годы в регионе сформировали перечень из 17 городов и поселков, где необходимо модернизировать систему канализации и очистки стоков. Начать работу планировали в 2025 году при условии федерального софинансирования. Ранее в министерстве ЖКХ и энергетики сообщали «РГ», что до 2033 года в программу потребуется вложить около 13,4 миллиарда рублей, из которых 267 миллионов могли бы покрыть из консолидированного бюджета Воронежской области. Предполагалось построить очистные сооружения разной мощности, от 100 до 11 тысяч кубометров в сутки.
Сейчас все эти инициативы объединены в заявку на участие в федеральном проекте «Вода России», документы переданы в Минприроды РФ. Пока денег на реализацию там не нашли, поэтому в регионе ищут другие варианты.
«По ряду объектов будем просить у губернатора финансирование из областного бюджета — они не такие дорогие, как в Павловске. Возможно, в 2026 году начнем проектирование сооружений в Калаче, там есть хорошая перспектива сотрудничества с “Молвестом” (воронежский агрохолдинг владеет местным сырзаводом. — Прим. ред.): компания будет строить очистные для своих нужд, а мы — для остальных потребителей», — пояснили в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.
В 2024-м примерная стоимость строительства очистных в селе Заброды Калачеевского района оценивалась в 450 миллионов рублей, в Павловске — в 1,9 миллиарда (к настоящему времени необходимая сумма, таким образом, выросла на 30 процентов).