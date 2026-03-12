Песков назвал три условия, при которых Telegram не заблокируют в России

10 марта пресс-секретарь президента РФ заявил, что массовое отключение интернета и связи в Москве связано с обеспечением безопасности и происходит в рамках законодательства. По его словам, проблемы бизнеса в данный момент решаются, для исправления могут ввести «белые списки».