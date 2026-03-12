Песков назвал три условия, при которых Telegram не заблокируют в России

Мессенджер Telegram должен соблюдать российское законодательство, чтобы избежать блокировки. Об этом в четверг, 12 марта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее представитель Кремля подчеркнул, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.
10 марта пресс-секретарь президента РФ заявил, что массовое отключение интернета и связи в Москве связано с обеспечением безопасности и происходит в рамках законодательства. По его словам, проблемы бизнеса в данный момент решаются, для исправления могут ввести «белые списки».
5 марта президент России Владимир Путин на встрече с представительницами различных профессий поднял вопрос об использовании систем связи в зоне специальной военной операции на Украине. Глава государства обратил внимание на то, что использовать неподконтрольные каналы связи, например мессенджер Telegram, может быть опасно.