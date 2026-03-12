В Черноземье преобразят 23 общественных пространства

По сравнению с этими проектами эскизы обновления площади у кинотеатра «Юность» в Строителе и центрального пляжа в Бирюче выглядят не такими масштабными, но довольно симпатичными. Тем более что и в одном и в другом райцентре благоустройству посвящали каждый сезон, новые проекты станут ярким дополнением к городским пространствам. На пляж в Бирюче выделено 76,4 миллиона рублей, на площадь около кинотеатра, в здании которого теперь размещается школа креативных индустрий, — 105,1 миллиона рублей.