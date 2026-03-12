В Черноземье преобразят 23 общественных пространства

Десятый Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды выявил победителей, в том числе и в регионах Черноземья. Здесь планируется обновления прибрежных зон, скверов, парков, улиц и площадей. Некоторые проекты подчеркнут историческую значимость населенных пунктов. Жители ждут старта работ с нетерпением и, как показывает опыт, будут придирчиво наблюдать за подрядчиками.
Белгородская область: соединяя пространства.
Несмотря на прифронтовое положение и сложную оперативную обстановку, Белгородская область, известная оригинальным благоустройством и аутентичными ландшафтными решениями, продолжает активное участие в конкурсе.
По итогам всероссийского конкурса победителями стали пять проектов благоустройства. Старый Оскол, Губкин, Строитель, Бирюч и Алексеевка готовятся воплотить в жизнь и амбициозные масштабные планы, и камерные, но долгожданные проекты по обновлению любимых горожанами мест. Из федерального бюджета на все пять проектов выделяется около 500 миллионов рублей.
В Старом Осколе благоустроят набережную реки Осколец. Первая очередь проекта была реализована ранее, в том числе благодаря финансовому участию мецената — холдинга «Металлоинвест». Теперь же здесь обновят прогулочную зону более чем за 107 миллионов рублей.
В соседнем городе Губкине, для которого это уже четвертая победа в конкурсе, реализуют масштабный проект, названный «Бионика». Это будет единое пространство, соединяющее долину ручья Теплый Колодезь, верхний и нижний парки и «Губкин-Лесопляж». Для этого предстоит реконструировать территорию вдоль улицы Железнодорожной от моста молодоженов до кольцевой развязки у автостанции. На этот проект направят 99,5 миллиона рублей федеральных средств.
В Тамбове поставят макет старинной крепости, выстроят смотровую площадку, в том числе для проведения пленэров.
В Алексеевке обновят часть Парка культуры и отдыха — от центральной аллеи до ресторана Green Paradise. Это лишь первая очередь проекта, которая, считают разработчики, не просто дорожки и лавочки, но «эмоции, воспоминания и будущее». В парке предусмотрены и места для активного отдыха, и тропы для прогулок, и площадки для детей. На первую очередь выделяется 91,8 миллиона рублей.
По сравнению с этими проектами эскизы обновления площади у кинотеатра «Юность» в Строителе и центрального пляжа в Бирюче выглядят не такими масштабными, но довольно симпатичными. Тем более что и в одном и в другом райцентре благоустройству посвящали каждый сезон, новые проекты станут ярким дополнением к городским пространствам. На пляж в Бирюче выделено 76,4 миллиона рублей, на площадь около кинотеатра, в здании которого теперь размещается школа креативных индустрий, — 105,1 миллиона рублей.
Воронежская область: вдоль берегов.
В Воронежской области приступят к реализации трех проектов благоустройства: в Нововоронеже, Анне и в Семилуках. На них из федерального бюджета выделяется около 260 миллионов рублей.
В Нововоронеже, где благодаря предыдущим победам в этом же конкурсе реконструировали «Новопарк», центральную площадь, набережную «Фабрика облаков» и «МЕГАдвор», теперь обновят сквер «30 лет Победы». Пространство пополнится детскими игровыми зонами, интерактивными площадками и новыми точками общественного питания. Всего выделено 113,1 миллиона рублей (из них 91,8 миллиона из федерального бюджета), работы выполнит по полной цене компания «Теплодом136» — частый подрядчик на благоустройстве дворов в Нововоронеже. Еще две компании на торгах предлагали меньшую цену.
В сквере «30 лет Победы» в Нововоронеже появятся интерактивные площадки. Фото: Минстрой РФ.
В райцентре Анна обновят Барятинскую набережную. Проект получил название «Забавная». Предусмотрено строительство амфитеатра со сценой у воды, пирса и фотозоны. В основу концепции проекта, как говорится в его описании, лег «знаменитый аннинский пломбир, любимый всеми поколениями жителей». «Образ» мороженого интегрируют в архитектурный облик набережной. На проект власти готовы потратить 100,1 миллиона рублей, из них 76,5 миллиона — из федерального бюджета.
Семилуки также победили с проектом благоустройства прибрежной зоны. На Центральном пляже должны появиться прогулочные маршруты на сваях, озеленение, игровая зона для детей. Федеральное финансирование составляет 91,8 миллиона рублей.
Курская область: по аллеям до яхт.
В Курской области финансирование благоустройства и участие в конкурсе стали строгим приоритетом для каждого муниципалитета несколько лет назад. По итогам очередного конкурса будут профинансированы проекты в четырех населенных пунктах. На них в общей сложности выделено почти 340 миллионов рублей.
Самый масштабный из них — «Аллея поколений 2.0» в Железногорске. Почти 100 миллионов рублей здесь направят на благоустройство улицы Ленина, где появятся велодорожки, площадки с тренажерами, игровые поля и зоны отдыха для людей разного возраста.
В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове за 91,8 миллиона рублей благоустроят набережную залива «Голубой Лог». При этом, как отметили авторы проекта, здесь наряду с пешеходными маршрутами и всем необходимым для семейного отдыха будет предусмотрена инфраструктура для парусного спорта.
В городе Обоянь, который заметно преобразился за последние годы, в том числе благодаря прежним победам в конкурсе, теперь благоустроят популярное место летнего отдыха — пляж на реке Псел. Более 76 миллионов рублей направят на проект «О.берег», в рамках которого также создадут спортивную и детскую зоны.
А в поселке Медвенка продолжат реконструкцию парка «Советский сад»: 68,8 миллиона рублей направят на обновление набережной, строительство амфитеатра, спортивных и детских площадок.
Липецкая область: парки и тракты с историей.
В Липецкой области предстоит реализовать пять новых проектов-победителей, на реализацию которых регион получит 382,5 миллиона рублей из федерального бюджета — по 76,5 миллиона рублей на каждый.
В Усмани появится «Парк цветов»: по улице Захарова высадят деревья и кустарники, многолетники и однолетники. Здесь же обустроят веревочный парк для детей, смонтируют амфитеатр, а также детские и спортивные площадки.
В Задонске новое пространство назвали Тифлисским трактом, и не случайно: именно через этот город в прошлом проходил торговый путь до Грузии. Напомнить об этом жителям и многочисленным туристам намерены с помощью тематических фотозон и малых архитектурных форм «Памятник бирючку», «Кони с повозкой», «Будка городового». Все они будут окружены зелеными зонами и прогулочными тропами, а рядом будет выстроена сцена, беседки, площадка со столами для настольного тенниса и зона барбекю.
Оригинальным предложено сделать и парк в поселке Лев Толстой. Проект тоже был назван в честь писателя и предполагает зеленый лабиринт с арт-объектом «Зеленая палочка счастья и книга», сцену, фонтан и уличную библиотеку. Парк сделают местом ежедневного притяжения людей, а в 2028 году — пространством для празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого.
В городе Чаплыгине благодаря победе в конкурсе продолжат благоустройство улицы Московской и переулка Московского. Будут созданы велодорожки, подсветка, детская крепость, тематические инсталляции около швейной фабрики и на перекрестке улицы и переулка, обновлен сквер памяти поколений.
Продолжат благоустраивать и село Доброе. В райцентре появится еще одно пространство для семейного отдыха — парк Молодежный. Здесь установят сцену для выступления артистов, поставят перголы с качелями, а спортивные площадки будут соседствовать с зонами для прогулок.
Орловская область: традиции благоустройства.
В Орловской области победили пять проектов: более 290 миллионов рублей получат города Мценск и Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы, а также село Кривцова-Плота Должанского района.
Почти 92 миллиона предназначено на благоустройство Тургеневской площади в Мценске. Площадь разделят на несколько функциональных зон: событийную, детскую, зону пергол с качелями, построят «сухой» фонтан и обустроят пешеходные дорожки.
Проект «Охотников привал» в Колпне предполагает строительство велодорожек, площадки для катания на роликах, а также создание мест для тихого отдыха. На него направят 69 миллионов рублей.
В орловском поселке Кромы появится место для семейных встреч. Фото: Минстрой РФ.
В Кромах в рамках проекта «Лесков Посад» за 68,8 миллиона рублей предусмотрено благоустройство территории на улицах Свободы и Степана Разина, где сделают места для семейных встреч.
Свыше 30 миллионов пойдет на обновление парка Победы в Малоархангельске, где главной останется его мемориальная часть, а прилегающая к ней территория преобразится благодаря озеленению и созданию транзитно-досуговой зоны.
Любопытен и проект «К истокам» в селе Кривцова-Плота: за 30,6 миллиона рублей здесь должны появиться малые архитектурные формы, цветники и декоративные кустарники. Здесь давно сделали особый акцент на благоустройстве, в сам населенный пункт называют «верноселом».
В это слово вложено множество смыслов. Уроженец села Анатолий Якунин, вернувшись на малую родину, стал преображать населенный пункт. Вложения в социальную инфраструктуру, благоустройство, развитие предпринимательства сделали село точкой притяжения — туда вернулись те молодые люди, которые раньше стремились уехать, и как можно дальше, а за ними стали ехать со всей страны. В результате численность населения выросла на треть, причем пополнили ее семьи с детьми. Теперь они верны селу, а село — новому формату жизненного уклада — городскому комфорту на деревенских просторах. Вся территория села постепенно преображалась руками его жителей. Здесь разбит парк Победы и просторный фруктовый сад, создана зона отдыха с летним кинотеатром, процветает малый бизнес. Во всероссийском конкурсе село участвовало впервые, и теперь здесь появится еще одна благоустроенная территория.
Тамбовская область: по течению Студенца.
Впервые в минувшем году в конкурсе участвовали населенные пункты с численностью жителей до 300 тысяч человек, а также исторические поселения, которые являются административными центрами.
В результате в номинации «Малые города с численностью населения от 250 до 300 тысяч человек включительно» победил Тамбов с проектом благоустройства прибрежной территории реки Студенец.
За 107 миллионов рублей здесь создадут макет старинной крепости, выстроят смотровую площадку, которая будет предназначена в том числе и для проведения пленэров. Все это дополнят пешеходные зоны, инфраструктура для экскурсионных маршрутов по городу, различные ландшафтные решения. Пространства намерены адаптировать для разных времен года так, чтобы сделать эту прибрежную полосу точкой притяжения в любую погоду.
Особое внимание уделят вопросам безопасности: проект предусматривает видеонаблюдение и освещение всей территории.